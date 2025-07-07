Театр кукол озвучит Радищевский музей к его юбилею

Артисты Саратовского театра кукол «Теремок» стали голосами нового аудиогида для экспозиции усадьбы В.Э. Борисова-Мусатова в Радищевском музее. Проект, созданный в партнёрстве с театром, призван популяризировать наследие художника и привлечь новую аудиторию с помощью современных аудиовизуальных технологий.

В записи участвуют актёры «Теремка»: Антон Черепанов, Оксана Черепанова и Антон Козлов. Их работа позволит погрузить посетителей в эпоху Борисова-Мусатова и познакомить с окружением мастера.

-Талант наших артистов поможет создать уникальный гид, расширяющий знания о жизни художника. Особенно символично, что это происходит в год 140-летия музея,

— отметила министр культуры области Наталия Щелканова.

Новый формат станет важной частью экспозиции, подчеркнув значение культурного наследия Саратовской области. Аудиоэкскурсия будет доступна посетителям после финальной доработки.