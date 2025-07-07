В многоэтажке под Саратовом от взрыва газа пострадали три квартиры

В Ершове Саратовской области на последнем этаже многоквартирного дома произошел взрыв газа. В результате это полностью уничтожило одну квартиру и вызвало пожар с частичным обрушением этажа.

По предварительным данным, пострадали три квартиры, жертв среди жителей нет, сообщает губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, скорая помощь, служба спасения и полиция. Ведется тушение пожара и эвакуация жильцов. Начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин выехал на место для координации работ по ликвидации последствий.