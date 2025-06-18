Театральная площадь преображается: Началась масштабная высадка цветов

В центре Саратова полным ходом идут работы по благоустройству Театральной площади. Сегодня здесь высадили 800 кустов спиреи и 1000 роз, украсив клумбы у памятника Ленину.

Параллельно ведутся и другие работы:

Проведен ремонт системы автополива с прокладкой новых веток;

По контуру клумб выполняется декоративная отсыпка;

В ближайшее время будет уложен рулонный газон.

Специалисты поясняют, что высадку многолетних растений запланировали на осень – это оптимальное время для их приживаемости.

Администрация города приглашает саратовцев полюбоваться обновленной площадью, но просит пока быть осторожными – работы еще продолжаются.