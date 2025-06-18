Матвиенко назвала отрицательную демографическую ситуацию главной проблемой Саратовской области

Валентина Матвиенко, глава Совета Федерации, выделила демографический кризис как основную проблему Саратовской области.
Она отметила падение рождаемости и превышение смертности над рождаемостью в регионе.
Матвиенко добавила, что в регионе развиваются меры поддержки семей, но требуется более точечное распределение ресурсов.
Алексей Антонов, председатель Саратовской облдумы, сообщил о новых льготах: бесплатные детсады для многодетных, скидки на обучение и выплаты для молодых мам и студенток.
«Эти меры дадут результат в будущем», — подчеркнул Антонов.