Матвиенко назвала отрицательную демографическую ситуацию главной проблемой Саратовской области

Валентина Матвиенко, глава Совета Федерации, выделила демографический кризис как основную проблему Саратовской области.

Она отметила падение рождаемости и превышение смертности над рождаемостью в регионе.

Матвиенко добавила, что в регионе развиваются меры поддержки семей, но требуется более точечное распределение ресурсов.

Алексей Антонов, председатель Саратовской облдумы, сообщил о новых льготах: бесплатные детсады для многодетных, скидки на обучение и выплаты для молодых мам и студенток.

«Эти меры дадут результат в будущем», — подчеркнул Антонов.