Техническая готовность к отопсезону в Саратовской области составляет 98%

Подготовка к отопительному периоду в Саратовской области близка к завершению.

Как сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин на депутатских слушаниях в областной думе, техническая готовность по региону достигла 98%.

К подаче тепла подготовлены 13 579 многоквартирных домов (99,9%) и 4 575 объектов социальной сферы (99,6%). По словам Бутылкина, работа ведется в плановом режиме, а риски неполучения паспортов готовности муниципалитетами минимальны.

В рамках подготовки к зиме продолжается модернизация систем теплоснабжения и реконструкция водоканальных сетей. На части объектов работы уже завершены, сейчас там ведется благоустройство территорий.

Для контроля за ходом подготовки уже проведены восемь выездных зональных совещаний, исполнение данных поручений находится на особом контроле.