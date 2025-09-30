Ко Дню воссоединения новых регионов для детей провели патриотическое мероприятие

Сегодня, 30 сентября в России отмечают День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Это событие стало важным этапом в истории нашей страны.

30 сентября не просто день в календаре, он символизирует восстановление исторической справедливости и укрепление единства русского народа.

В честь знаменательной даты активистка партийного проекта «Женское движение Единой России» и женсовета Оксана Кульмуратова совместно с сотрудниками сельской библиотеки организовали патриотический час «Под флагом России».

Ведущие подробно рассказали сельским ребятишкам о ключевых исторических моментах, предшествовавших этому важному дню, и объясняли важность воссоединения новых регионов с Россией.

«Рассказ содержал интересные факты о появлении праздника и его значении для всей страны. Благодаря такому мероприятию зрители смогли глубже осознать значимость этого события и ощутить чувство причастности к общему делу укрепления нашей родины.

Подобные инициативы способствуют воспитанию молодого поколения в духе любви к Отечеству и уважения к своим корням», — отметила Оксана Кульмуратова.