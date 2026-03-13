Телеканал «Культура» выпустил фильм о саратовских здравницах

В эфире телеканала «Культура» стартовал цикл передач, посвященный старейшим курортам Российской империи.

Один из выпусков рассказывает о Саратовской губернии, которая занимала особое место в истории отечественного оздоровления.

Фильм «Саратов. Целебная сила волжских степей» знакомит зрителей с оздоровительным маршрутом по региону. Авторы рассказывают о целебных свойствах волжской воды, истории Кумысной поляны и природных богатствах области.

В начале XX века в России работали 72 курорта различного профиля — морские, степные, горные, водолечебные, грязелечебные, а также кумысолечебницы и даже виноградолечебницы. Они были доступны для людей с разным достатком.

В создании фильма принимал участие Саратовский туристско-информационный центр. Посмотреть выпуск можно на платформе «Смотрим».

Ольга Сергеева