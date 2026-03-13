В Саратове раскрыто жестокое убийство мужем девушки 16-летней давности

В Саратове спустя 16 лет раскрыто убийство молодой женщины.

Следователи и криминалисты СКР спустя полтора десятилетия установили личность предполагаемого убийцы 22-летней жительницы Саратова, пропавшей в 2010 году. Об этом сообщает областное следственное управление.

Девушка исчезла 14 мая 2010 года. Через три дня было возбуждено уголовное дело — обстоятельства указывали на криминальный характер пропажи. Однако долгое время раскрыть преступление не удавалось.

Как выяснилось позже, помешали лжесвидетели: знакомые обеспечили алиби супругу пропавшей, давая ложные показания. На повторных допросах они изменили позицию и подтвердили, что мужчина находился с женой в день ее исчезновения.

В итоге 16 лет спустя мужчина признался в убийстве. По версии следствия, в ночь с 13 на 14 мая на открытой местности во время конфликта на почве ревности он нанес жене множественные удары, в том числе металлическим предметом, после чего сбросил тело в яму и закопал.

Обвиняемому инкриминируют убийство с особой жестокостью. В ходе следственных действий он указал место захоронения. В ближайшее время там проведут поисковые мероприятия.

По данным источника интернет-издания «Общественное мнение», убитую звали Екатерина Ковалевич (Майер). Предположительно, ее останки находятся в районе микрорайона Солнечный-2, где ранее было поле.

Ольга Сергеева