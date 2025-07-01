Терапевт Лапа не верит в историю с отравлением детей тутовником

Врач опровергла версию об отравлении детей тутовником.

Терапевт Людмила Лапа считает, что причиной гибели детей в Саратовской области вряд ли стал тутовник. Об этом пишет интернет-издание «АиФ — Саратов».

По её мнению, летальный исход мог спровоцировать острый аллергический приступ (например, отёк Квинке) или хронические проблемы со здоровьем.

Напомним, трое детей почувствовали недомогание после прогулки. Двоих мальчиков спасти не удалось, их сестра остаётся в тяжёлом состоянии. Следствие возбудило уголовное дело.