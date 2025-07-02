Володин озвучил планы по продолжению развития въезда в Саратов

Вячеслав Володин высказался о продолжении благоустройства въезда в Саратов со стороны Энгельса.

Во время рабочей поездки в Саратов Вячеслав Володин вместе с региональными и городскими властями обсудил планы по продолжению развития въезда в город со стороны Энгельса – территории между ул. Соколовой и Б. Горной вглубь Саратова, от улицы Чернышевского в сторону Духосошественского собора.

Сейчас на территории перед мостом через Волгу, где раньше было ветхое и аварийное жилье, завершают благоустройство. В ближайшее время объект будет сдан.

Напомним, при поддержке Вячеслава Володина были выделены средства на переселение из аварийных домов, жителям предоставлено новое жилье. Помимо проводимого благоустройства здесь уже расширили дорогу.

Вячеслав Володин предложил не останавливаться на этом этапе, а продолжить развивать территорию дальше.

Если здесь открыть въезд до храма, то это будет во всех отношениях правильно. Откроется вид на Журавли. И люди поддержат, и вид другой приобретет город. Надо вести диалог с теми, кто находится на этой территории, – отметил Володин.

Необходимые средства для реализации проекта он предложил местной власти искать вместе, а также вернуться к теме создания не просто зеленой зоны, а полноценного сквера на продленном участке.

Об этом сообщает ТГ-канал «Володин Саратов».