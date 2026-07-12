Главный врач СГМП № 1 Тимур Савинов отмечает день рождения

Коллектив ГУЗ «Саратовская городская межрайонная поликлиника № 1» поздравляет своего руководителя Тимура Савинова с днем рождения!

«Уважаемый Тимур Хакбердиевич!

Коллектив ГУЗ «Саратовская городская межрайонная поликлиника № 1» от всей души поздравляет Вас с днем рождения!

Для каждого из нас Вы являетесь не просто руководителем, а настоящим лидером, мудрым наставником и примером искреннего служения медицине. Ваш профессиональный путь — это история настоящей преданности своему делу. Начав медицинскую деятельность еще в 1981 году медбратом в Городской клинической больнице № 2, Вы прошли все ступени мастерства. Получив диплом Саратовского государственного медицинского института по специальности «Педиатрия» и пройдя интернатуру, Вы работали врачом «Скорой помощи», а затем долгие годы спасали детские жизни как врач анестезиолог-реаниматолог. Этот сложнейший опыт закалил Ваш характер и сформировал чуткое отношение к пациентам.

Ваш талант организатора проявился в полной мере, когда Вы возглавили Детскую больницу № 7, а затем успешно руководили управлением здравоохранения Ленинского района и Городской поликлиникой № 17. С 2021 года Вы возглавляете нашу поликлинику.

Мы ежедневно видим Вашу высочайшую работоспособность, компетентность и потрясающее чувство ответственности. Вы умело сочетаете требовательность с добротой, а официальный статус руководителя с открытостью, душевным теплом и творческим подходом к любому делу. Под Вашим началом наше учреждение уверенно развивается, сохраняя лучшие традиции здравоохранения.

Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и душевного комфорта! Пусть каждый день приносит радость, а поддержка коллег и улыбки пациентов вдохновляют на новые успехи. С праздником!

С уважением и признательностью,

коллектив ГУЗ «СГМП № 1» — говорится в официальном поздравлении коллектива Саратовской городской межрайонной поликлиники № 1.