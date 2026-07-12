Волжский мост Саратов-Энгельс отмечает 61-ю годовщину с открытия

Накануне 11 июля 2026 года автомобильный мост между Саратовом и Энгельсом отметил 61 год со дня открытия.

Торжественный запуск масштабного объекта состоялся в июле 1965 года.

Длина сооружения — 2825,8 метра, ширина — 15 метров. На момент ввода в эксплуатацию мост был самым протяжённым в Европе. Сегодня он ежедневно пропускает тысячи автомобилей, связывая два города и оставаясь важнейшей транспортной артерией региона.

Особенностью моста остаётся троллейбусный маршрут №109 — единственный в России регулярный межгородской троллейбусный маршрут. Его движение возобновили в 2021 году при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Ольга Сергеева