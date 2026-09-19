Титулованные спортсмены региона приняли участие в голосовании

В Саратовской области продолжается масштабная избирательная кампания.

Жители региона выбирают депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва, органов местного самоуправления.

Отдать свой голос на избирательные участки пришли известные спортсмены — те, чьи имена прочно связаны с победами на всероссийских и международных аренах.

«Для меня прийти на выборы — это такая же личная ответственность, как и отвечать за спортивный результат. Каждый человек сам решает, каким будет его выбор, но важно не оставаться в стороне. Сегодня я пришёл и проголосовал. Считаю, что возможность выразить своё мнение — это право, которым стоит пользоваться. В спорте мы знаем: результат складывается из действий каждого. Здесь тоже важно участие каждого», — прокомментировал заслуженный мастер спорта России, шестикратный чемпион России, двукратный чемпион Европы и чемпион мира по кикбоксингу Даци Дациев.

«Участие в выборах — это не просто формальность, а возможность принять участие в жизни своего региона и страны. Я считаю, что если у тебя есть возможность проголосовать, ей нужно пользоваться. Особенно важно показывать это своим примером детям: объяснять им, что гражданская позиция начинается с таких простых вещей», — выразила свою позицию заслуженный мастер спорта России по гребле на байдарках и каноэ, финалистка летних Олимпийских игр 2012 года, многократный призёр чемпионатов мира и Европы Наталия Стукальская (Лобова).