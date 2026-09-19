Наблюдатель отметил отсутствие нарушений на избирательном участке в Заводском районе

Продолжается голосование в одном из самых больших районов Саратова – Заводском.

Здесь, как и в других районах, на избирательных участках работают наблюдатели от «Единой России». Кроме того, за ходом голосования следят наблюдатели от общественной палаты области и других политических партий, принимающих участие в выборах.

«Процедура голосования организована удобно и доступно. Обстановка на избирательном участке рабочая и доброжелательная. Каких-либо существенных нарушений не отмечено», — рассказал наблюдатель от «Единой России» в Заводском районе Даниил Филатов.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила федеральные списки кандидатов из десяти партий, которые принимают участие в выборах в Государственную Думу РФ: «Единая Россия», «Родина», «Коммунисты России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Партия прямой демократии», «Зеленые», Партия пенсионеров.