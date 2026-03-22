Токсичный риск: ученые бьют тревогу из-за популярных аксессуаров для волос

Парики, косы и накладные пряди могут представлять серьезную угрозу для здоровья.

Масштабное исследование, не имеющее аналогов в своей области, обнародовало шокирующие данные: в составе этих изделий содержатся химические соединения, провоцирующие онкологические заболевания (в частности, рак молочной железы), эндокринные сбои и нарушения репродуктивной функции. Об этом заявили британские СМИ.

В ходе научной работы специалисты проанализировали огромный массив образцов — как из синтетики, так и из натурального сырья. В подавляющем большинстве случаев в продукции (от шиньонов и трессов на заколках до пришивных локонов) было идентифицировано порядка пятидесяти наименований опасных веществ.

Результаты эксперимента, опубликованные в престижном журнале Американского химического общества, уже спровоцировали волну требований к ужесточению нормативов в индустрии, чей оборот исчисляется миллиардами долларов. Активисты и представители научного сообщества настаивают на введении строгой системы контроля и обеспечении полной прозрачности состава продукции для конечного потребителя.

Наталья Мерайеф