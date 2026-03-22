На Волге начались испытания речных такси для Саратовской области

Губернатор рассказал о подготовке речного такси для Саратова.

В Саратовской области стартовал этап испытаний судов, которым предстоит работать в формате речного такси.

Как сообщил глава региона Роман Бусаргин, в настоящее время специалисты проводят комплексную проверку ключевых узлов судов: тестируют силовые агрегаты, бортовое навигационное оборудование и штатные системы безопасности. Ожидается, что в 2026 году плавсредства прибудут в область для постоянной эксплуатации.

Маршрутная сетка свяжет ключевые точки агломерации. Речное такси начнет курсировать между саратовской набережной и селом Сабуровка, где расположен аэропорт «Гагарин». Протяженность линии составит порядка 28 километров, что позволит пассажирам добираться до воздушной гавани водным путем.

По словам Романа Бусаргина, запуск этого сервиса знаменует собой новый этап в развитии речных пассажирских перевозок региона. Отрасль удалось возродить спустя три десятилетия простоя. Инициатива была поддержана председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным: при его содействии для области приобретено пять судов типа «Валдай».

Губернатор также анонсировал дальнейшее расширение флота. В перспективе к «Валдаям» добавится скоростной «Метеор», что позволит существенно расширить географию водных путешествий как для местных жителей, так и для туристов, прибывающих в регион.

Ольга Сергеева