Только 31 квота на временное проживание иностранцев осталась в Саратове

В Саратовской области почти исчерпан годовой лимит разрешений на временное проживание для мигрантов.

По данным регионального управления МВД, на сегодняшний день доступная квота сократилась до 31 единицы. Всего на 2026 год для области было утверждено 50 таких разрешений. Сокращение произошло после того, как 20 июля комиссия одобрила ещё четыре заявления от иностранных граждан.

РВП даёт приезжим право на трёхлетнее пребывание в стране: регистрацию по месту жительства, ведение индивидуальной предпринимательской деятельности и трудоустройство без оформления патента.

Для получения статуса соискатели обязаны пройти медкомиссию на отсутствие наркозависимости и социально опасных инфекций, включая ВИЧ, а также сдать экзамены по русскому языку, истории и законодательству России.

Консультации можно получить по телефонам: 8 (8453) 52-52-15 и (8452) 99-33-21.

Ольга Сергеева