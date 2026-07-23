Саратовцам напомнили о первых действиях при атаке украинских БПЛА

Жителям Саратовской области напомнили алгоритм действий при угрозе атаки БПЛА.

Региональные власти опубликовали рекомендации по безопасности для населения. В случае возникновения опасности гражданам советуют немедленно отойти от окон и не приближаться к остекленным проемам, а также перекрыть подачу электроэнергии, газа и воды.

Наиболее безопасным местом в квартире специалисты называют углубления или участки между несущими стенами без окон — это позволяет минимизировать риск получения травм осколками.

Особое внимание уделено действиям на улице и в транспорте: если сигнал застал вне помещения, необходимо как можно быстрее укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или на подземной парковке.

Ольга Сергеева