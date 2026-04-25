Только 5% саратовцев умеют красиво рассказать о себе на собеседовании работодателю

Большинство соискателей Саратовской области уверены в своём опыте, но не умеют выгодно подать его на собеседовани.

Это выяснили эксперты платформы Skillaz и hh.ru после опроса 2,6 тысячи россиян.

43% саратовцев считают свой опыт весомым преимуществом, однако лишь 5% способны по-настоящему заинтересовать рекрутера. Главные козыри местных жителей — дисциплина и ответственность (70%), на втором месте готовность учиться новому (65%).

Высшее образование сейчас ставят во главу угла только 14%. На связи рассчитывают 35% опрошенных, но реально опереться на нужных людей могут лишь 11%. Женщины больше внимания уделяют внешнему впечатлению от собеседования (35% против 25% у мужчин).

