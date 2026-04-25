В городе Балаково пожарные тушили условный пожар на металлургическом заводе

Балаковские экстренные службы стянули к металлургическому заводу: тревога оказалась учебной.

В Балакове 23 апреля на территории металлургического завода прошли пожарно-тактические учения. По легенде, короткое замыкание привело к возгоранию комнаты отдыха водителей на втором этаже гостиничного комплекса. Площадь условного пожара составила 225 квадратных метров.

Трое сотрудников якобы не могли покинуть здание самостоятельно — их эвакуировали с третьего этажа. Огонь оперативно потушили. В МЧС подчеркнули, что такие тренировки крайне важны: они позволяют огнеборцам изучить особенности объекта, а персоналу вместе со спасателями — отработать алгоритмы действий при реальной чрезвычайной ситуации.

Настоящего пожара не случилось, но готовность проверили в полном объёме. Учения на промышленных объектах помогают избежать паники в случае реальной угрозы, и этот раз не стал исключением.

Ольга Сергеева