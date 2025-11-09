Толпа из 20-ти человек избила саратовца в центре города, полиция проводит проверку

Массовая потасовка с участием более двадцати человек вспыхнула вечером 8 ноября в центре Саратова, на перекрестке улиц Горького и Дзержинского.

Как сообщают в правоохранительных органах, сигнал о конфликте поступил в дежурную часть в 21:40.

В социальных сетях активно распространилась видеозапись инцидента, где запечатлено, как большая группа людей выясняет отношения прямо на проезжей части, создавая помехи для транспорта. Конфронтация завершилась нападением на одного из мужчин, которого избили.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего на место была направлена следственно-оперативная группа.

По информации пресс-службы УМВД, в результате инцидента пострадал один из местных жителей. Ему были нанесены телесные повреждения, после чего он был доставлен в медицинское учреждение.

Ольга Сергеева