Вечером в Саратове мусоровоз сбил женщину

В Саратове вечером 7 ноября грузовой автомобиль сбил женщину-пешехода.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 18:50 на улице Маркина.

Согласно информации ГАИ, 49-летний водитель автомобиля МАЗ совершил наезд на 58-летнюю местную жительницу в районе дома № 2. Фотографии с места инцидента подтверждают, что транспортным средством был мусоровоз.

Пострадавшая с полученными травмами была доставлена в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.

Ольга Сергеева