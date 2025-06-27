Толпа подростков травила сверстницу в Энгельсе

В Энгельсе Саратовской области полиция начала проверку по факту травли девочки-подростка группой сверстников. Информация о случившемся распространилась в соцсети.

На видеозаписи видно, как подростки 14–16 лет, юноши и девушки, толкают, бьют и оскорбляют свою ровесницу. По словам очевидцев, подобные «сходки» для издевательств над этой девочкой происходят регулярно. Взрослые, пытавшиеся вмешаться, подвергались грубым оскорблениям.

Информация о происшествии зарегистрирована в МУ МВД «Энгельсское». Ранее жалоб в полицию не поступало. Сейчас правоохранители устанавливают личности участников и обстоятельства случившегося.