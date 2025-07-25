Торговца отправили в спецприемник за неуплату штрафов в Энгельсе

В Энгельсе суд назначил административный арест местному торговцу, который неоднократно нарушал правила уличной торговли.

Мужчина продавал овощи и фрукты с земли возле дома №17 на улице Тельмана, игнорируя 17 выписанных ему за год штрафов. Как сообщает пресс-служба районной администрации, нарушителя этапировали в спецприемник Балаково для отбывания трехсуточного ареста.

Глава Энгельсского муниципального района Максим Леонов напомнил, что в городе работает 6 бесплатных муниципальных площадок для легальной торговли. Однако проблема стихийной торговли сохраняется — в центре города у автобусной остановки напротив «Пятерочки» до сих пор действует нелегальный мини-рынок, где торговцы занимают часть тротуара.