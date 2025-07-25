На трассе под Саратовом в ДТП с иномаркой пострадала женщина из «Лады»

Днём 23 июля на 1 км автоподъезда к Энгельсу произошло столкновение двух автомобилей. Об этом сообщает ГИБДД региона.

По предварительным данным ГИБДД, авария случилась около 11:10 утра в районе посёлка Базальт. В инциденте участвовали «Лада Калина» под управлением 68-летнего водителя и автомобиль JAC, которым управлял 44-летний мужчина. В результате столкновения 65-летняя пассажирка отечественного автомобиля получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

Точные обстоятельства происшествия выясняются.