Трагедия для государства. Девять новорождённых умерли в роддоме Новокузнецка

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала ситуацию в новокузнецком роддоме, где умерли девять новорождённых, трагедией для государства. Об этом сообщает пресс-служба СФ.

По словам Матвиенко, это невосполнимая утрата для семей и тяжёлый удар для государства, которое ставит поддержку семьи и материнства в приоритет. По факту гибели младенцев уже возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк отстранил главврача больницы. Роддом закрыт для приёма из-за карантина, а Росздравнадзор проводит проверку организации медицинской помощи в учреждении.

В причинах трагедии разбираются следственные органы и прокуратура. По одной из версий, скончались недоношенные дети. Также отмечается недостаток персонала в роддоме, якобы вместо медсестер часть функций выполняли санитарки.

Наталья Мерайеф