Саратовцев призвали не кормить собак хлебом с колбасой и виноградом

Ветеринары Краснокутского района предупреждают владельцев домашних животных: привычная для людей еда может быть опасна для кошек и собак.

Пищеварительная система питомцев не приспособлена к разнообразной пище с человеческого стола. Смешивание корма и остатков еды приводит к нарушению пищеварения — часть пищи не переваривается, а гниёт, что вызывает гибель полезных бактерий и размножение вредных.

Специалисты выделили наиболее опасные для животных продукты:

Хлеб — вызывает вздутие и дисбактериоз.

Шоколад, лук, чеснок, виноград, изюм — токсичны.

Сахар — может привести к диабету и разрушению зубов.

Рыбьи и трубчатые кости птицы — могут травмировать пасть и внутренние органы.

Колбаса, сосиски, копчёности — содержат вредные добавки.

Солёная и сушёная рыба — провоцирует почечную недостаточность.

Орехи — вызывают несварение и риск закупорки кишечника.

Молоко — часто приводит к ожирению и расстройству пищеварения.

Алиса Эай