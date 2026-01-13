Саратовцев призвали не кормить собак хлебом с колбасой и виноградом

Ветеринары Краснокутского района предупреждают владельцев домашних животных: привычная для людей еда может быть опасна для кошек и собак.
Пищеварительная система питомцев не приспособлена к разнообразной пище с человеческого стола. Смешивание корма и остатков еды приводит к нарушению пищеварения — часть пищи не переваривается, а гниёт, что вызывает гибель полезных бактерий и размножение вредных.
Специалисты выделили наиболее опасные для животных продукты:
Хлеб — вызывает вздутие и дисбактериоз.
Шоколад, лук, чеснок, виноград, изюм — токсичны.
Сахар — может привести к диабету и разрушению зубов.
Рыбьи и трубчатые кости птицы — могут травмировать пасть и внутренние органы.
Колбаса, сосиски, копчёности — содержат вредные добавки.
Солёная и сушёная рыба — провоцирует почечную недостаточность.
Орехи — вызывают несварение и риск закупорки кишечника.
Молоко — часто приводит к ожирению и расстройству пищеварения.
Алиса Эай