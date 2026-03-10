Трамваи «Львята» вышли в Саратове на обкатку

«Львята» сегодня вышли на техническую 3-го трамвайного маршрута Саратова.

По реконструированной линии «тройки» от 6-й Дачной до Кировского трамвайного депо курсируют новые составы. Выполняется техническая обкатка — это обязательный этап проверки рельсов и контактной сети в целях безопасности перед началом эксплуатации. Об этом сообщает 10 февраля ТГ-канал «Володин Саратов».

Напомним, запуск рабочего движения на участке от 6-й Дачной до Кировского трамвайного депо планируется в марте 2026 года. Это первый этап реконструкции 3-го маршрута трамвая.

Второй этап реконструкции 3-го маршрута – участок от Кировского трамвайного депо до Детского парка (включая обводной путь через Мирный переулок с разворотными кольцами) должен быть завершен в октябре 2026 года.

Реконструкция маршрута № 3 ведется в рамках масштабного проекта по развитию трамвайной сети Саратова при поддержке Вячеслава Володина. Ранее были введены обновленные маршруты №6, 8 и 9.

Для запуска маршрута № 3 закуплено 16 новых трехсекционных трамваев «Витязь». 5 составов уже прибыло в Саратов, остальные 11 будут доставлены в течение марта.

Подготовила Ольга Сергеева