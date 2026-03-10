Власти Пугачевского района отменили уроки из-за мороза

Морозы скорректировали учебный процесс в Заволжье: школьники Пугачевского района остались дома.

В понедельник, 10 марта, ученикам всех параллелей с 1-го по 11-й класс в Пугачевском районе не пришлось идти в школу. В местной администрации подтвердили информацию об отмене очных занятий, связанной с аномальным похолоданием.

Причиной отмены уроков стали погодные условия и низкая температура воздуха, представляющая риск для здоровья детей. В то время как в Пугачеве объявлен актированный день, в остальных муниципалитетах Саратовской области учебные заведения продолжают работать в штатном режиме.

Синоптики и сотрудники МЧС предупреждают: ситуация может измениться, так как в левобережных районах области столбики термометров сегодня опускаются до отметки -28 градусов Цельсия.

Ольга Сергеева