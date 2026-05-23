Трамвай-«тройку» запустят до Мирного переулка в Саратове уже в августе этого года

Трамвайное сообщение в областном центре ждет значительное расширение.

Как стало известно, уже в августе 2026 года маршрут № 3 официально продлят до Мирного переулка. О таком важном для города инфраструктурном решении официально заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Политик подчеркнул, что завершение модернизации ветки — это лишь часть большой работы. Сразу после запуска обновленного маршрута городские власти намерены заняться комплексным приведением в порядок улицы Астраханской.

Вячеслав Володин уже дал четкие указания ответственным лицам, выступающим в роли заказчиков работ. Они обязаны усилить надзор за каждым этапом строительства и реконструкции.

Кроме транспортной темы, спикер Госдумы затронул и экологическую повестку Саратова. Он рассказал о продвижении новой законодательной инициативы, направленной на спасение и благоустройство городских скверов и парков.

«Что бы мы ни строили — трамвайные пути или зелёные зоны — ключевым фактором остается высокое качество исполнения и строгое следование технологическому процессу», — резюмировал Володин, призвав подрядчиков не снижать планку.

Ольга Сергеева