Молодежь Балашовского мухтасибата готовится ко Дню народного единства

Администрация Балашовского района провела онлайн круглый стол, посвященный вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений.

В мероприятии принял участие помощник имама-мухтасиба района, руководитель департамента молодежной политики мухтасибата Рамазан Юнкин.

Основной темой встречи, как сообщает пресс-служба ДУМСО, стала подготовка ко Дню народного единства, который традиционно широко отмечается в районе с участием представителей разных народов.

В ноябре 2026 года в Балашове также пройдет межрегиональный фестиваль национальных культур. Мусульман района на нем представят молодежное крыло мухтасибата и женская организация «Родничок».

Мусульманская община Балашова регулярно ведет работу по сохранению добрососедства между народами. Ежегодно махалля организует общественно значимые акции — день бесплатного проезда на одном из популярных автобусных маршрутов, угощение жителей пловом в дни исламских праздников. Верующие также участвуют в городских событиях и фестивалях, — отметили в Духовном управлении мусульман региона.