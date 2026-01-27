Трескучие морозы до -42 градусов: под Саратовом отменили все уроки в школах

В Саратовской области была зарегистрирована аномально низкая температура.

В ночь на 26 января в селе Николаевка столбики термометров опустились до отметки -42°C. Как сообщил глава Петровского района Максим Калядин, в административном центре района, городе Петровске, температура составила -31,8°C.

По данным метеорологов, сильные морозы в регионе сохранятся. В ночь на 27 января ожидается похолодание до -31°C в большинстве районов, а дневные температуры будут находиться в диапазоне от -13°C до -18°C.

Власти рекомендуют жителям соблюдать осторожность и учитывать сложные погодные условия. В связи с морозами занятия в школах Петровского района отменены.

Ольга Сергеева