В Саратовской области отмечается умеренный прирост заболеваемости ОРВИ и гриппом

С 19 по 25 января 2026 года в Саратовской области был зафиксирован умеренный рост заболеваемости ОРВИ на 7,2%.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, всего за неделю зарегистрировано 13 398 случаев острых респираторных инфекций, что на 896 случаев больше, чем на предыдущей неделе. В Саратове за этот период выявлено 5 057 заболевших, темп прироста также составил 7,2%. Рост заболеваемости отмечен среди детей 3-6 и 7-14 лет, в то время как среди взрослого населения показатель снизился.

В структуре выявленных респираторных вирусов на грипп приходится 44,5%, а на вирусы негриппозной этиологии — 55,4%.

Заболеваемость COVID-19 в регионе изменилась незначительно: за неделю выявлено 53 случая, что на три случая меньше, чем на предыдущей семидневке.

Ольга Сергеева