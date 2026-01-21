Трезвость на подъеме: более 65% россиян сократили потребление алкоголя

В России продолжает крепнуть тренд на здоровый образ жизни.

Согласно данным мониторинга, за последние пять лет доля граждан, полностью отказавшихся от алкоголя или снизивших его потребление, выросла с 48% до 65%. Эксперты связывают эту позитивную динамику с повышением информированности населения и системной работой в рамках национального проекта «Демография» и инициативы «Продолжительная и активная жизнь».

Важную роль в этом процессе играет масштабная социальная кампания «Жизнь без алкоголя», которую реализуют АНО «Национальные приоритеты» и Минздрав России. Кампания направлена на борьбу с зависимостью и развенчание опасных мифов.

«Крепкая связь с алкоголем на самом деле делает человека слабым, — отмечают специалисты. — Злоупотребление разрушительно влияет как на физическое, так и на психическое здоровье».

Особое внимание врачи уделяют профилактике. Например, опасным заблуждением является попытка «согреться» крепкими напитками в мороз.

«Приятное тепло после рюмки — лишь иллюзия, — поясняет главный врач ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии» Дмитрий Хижняк. — Алкоголь расширяет сосуды и усиливает теплоотдачу, что на холоде повышает риск переохлаждения. Гораздо безопаснее согреваться горячим чаем, полноценным питанием и движением».

Для всех, кто столкнулся с проблемой зависимости, доступна бесплатная помощь. Получить консультацию и поддержку можно по круглосуточному телефону доверия в Саратове: (8452) 95-50-37.

Также Минздрав России рекомендует портал о здоровом образе жизни takzdorovo.ru, где собраны советы экспертов и информация о влиянии алкоголя на развитие заболеваний.

Министерство здравоохранения региона поддерживает общероссийский курс на снижение потребления алкоголя и напоминает о доступности медицинской помощи для тех, кто решил вернуться к трезвой жизни.

Наталья Мерайеф