Панков: Тема качества школьного питания — в центре общественного внимания

Тема качества школьного питания сегодня в центре общественного внимания.

Важно выслушать и учесть мнение всех сторон: родителей, учеников, педагогов, поваров и поставщиков продуктов, связанные со школьным питанием.

Это поможет обеспечить детей качественным и полноценным питанием в школе.

Одна из наиболее сложных ситуаций в Балашове. Много разной информации, трудно найти правду. В связи с этим проведу приём граждан в Балашове. Совместно с жителями будем разбираться в ситуации.

Выслушаю мнение каждого. По качеству школьного питания и по любым другим вопросам.

Приём состоится завтра, 22 января, в здании центральной библиотеки по адресу: г. Балашов, ул. 9 января, 64.

Начало в 14:00

Вопросы по тел.: 8 (900) 167-11-45