Три человека пострадали в ДТП в Кировском районе Саратова

На первом проезде Танкистов в Кировском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автомобили Hyundai и Ford, в результате чего пострадали три человека.

Две женщины и девятилетняя девочка были доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести. На месте работали сотрудники экстренных служб, включая медиков центра катастроф, скорую помощь, ДПС и пожарных.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сотрудники ГИБДД проводят необходимые мероприятия по фиксации деталей аварии и опросу свидетелей.

Алена Орешкина