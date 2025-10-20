Более 4 тысяч саратовских школьников познакомились с профессиями

В Саратовской области прошел Единый день открытых дверей в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Мероприятие собрало около 4 тысяч участников — школьников, их родителей и педагогов, интересующихся современными профессиями.

Для гостей подготовили разнообразную программу: экскурсии по учебным заведениям, мастер-классы, профессиональные пробы и встречи с потенциальными работодателями. Особый интерес вызвало посещение производственных предприятий, где будущие абитуриенты смогли увидеть реальные рабочие процессы.

Как отметила заместитель министра образования области Людмила Григорьева, благодаря проекту система среднего профессионального образования значительно модернизировалась. Учебные заведения оснащены современным оборудованием, а программы обучения максимально приближены к реальным производственным задачам.

Алена Орешкина