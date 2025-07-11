Три человека пострадали в массовом ДТП у заправки на окраине Саратова

Массовое ДТП произошло 11 июля в Саратове.

Как сообщили в ГАИ, около 13:00 на 326-м км трассы «Сызрань – Саратов – Волгоград» (район АЗС «Столица») столкнулись три автомобиля: «Киа», «Мазда» и грузовика МАЗ.

По предварительной информации в «Мазде» пострадали три человека. Пожилая женщина (77 лет) доставлена в больницу реанимобилем. Мужчина (66 лет) и женщина (49 лет) госпитализированы скорой помощью

На месте работали экстренные службы. Причины аварии устанавливаются. Движение на участке было временно затруднено.