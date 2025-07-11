Саратовский суд взыскал с ИП компенсацию за использование образа из фильма «Брат-2»

Саратовская предпринимательница Оксана Вафеева по решению арбитражного суда должна выплатить 30 тыс. рублей за нарушение авторских прав на фильм «Брат-2».

Конфликт возник из-за продажи через Ozon автомобильной наклейки с изображением Данилы Багрова и цитатой из фильма без разрешения правообладателя — кинокомпании «СТВ».

Несмотря на досудебную претензию, предприниматель не прекратила продажу. Суд обязал ее выплатить компенсацию, а также возместить судебные издержки. Решение пока не вступило в силу.