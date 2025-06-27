Три человека пострадали вечером в аварии с иномарками в Саратове

Три человека пострадали в результате ДТП в Заводском районе Саратова вечером 26 июня.

По данным областного управления МЧС, в 20:48 на номер экстренных служб 112 поступил вызов о столкновении автомобилей Mercedes и Nissan на Ново-Астраханском шоссе, 64 «а».

Спасательные подразделения с применением специнструмента освободили из повреждённого Nissan женщину 1997 года рождения, которую затем доставили в больницу. Из Mercedes в медицинское учреждение были госпитализированы двое молодых людей 2005 года рождения.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы: аварийно-спасательные формирования, бригады скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все детали и причины аварии.