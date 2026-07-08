Три человека разбились ночью в ДТП на Московском шоссе в Саратове

Поздно вечером 7 июля в Ленинском районе Саратова произошла авария с пострадавшими, сообщает городская Госавтоинспекция.

Инцидент случился в 23:10 у дома № 139 по Московскому шоссе. 50-летний водитель автомобиля Land Rover, по предварительным данным, допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате происшествия сам водитель, а также два его пассажира — 22-летняя девушка и 23-летний парень — получили травмы и были доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ольга Сергеева