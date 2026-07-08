Губернатор: в Саратовской области фермеры намолотили уже более 20 тысяч тонн зерна

В Саратовской области стартовала жатва.

Ход уборочной кампании стал главной темой совещания с участием заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Патрушева, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Региональному Минсельхозу поручено контролировать логистику ГСМ и оперативно устранять сбои, чтобы избежать простоев техники. На сегодняшний день саратовские аграрии собрали уже более 20 тыс. тонн зерна при средней урожайности 30,4 ц/га — это выше показателей прошлого года. Лучшие результаты — в Энгельсском, Советском и Балаковском районах.

Основные площади (1,1 млн га) заняты озимыми культурами, состояние которых в большинстве хозяйств оценивается как хорошее или удовлетворительное.

Ольга Сергеева