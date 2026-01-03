Три федеральные автотрассы закрыты для большегрузов из-за непогоды в Саратовской области

Власти Саратовской области ввели временные ограничения движения для большегрузного транспорта на федеральных трассах из-за резкого ухудшения погоды.
Ограничения, которые начали действовать с 15:00 3 января, касаются грузового и маршрутного транспорта в Балашовском, Петровском и Ртищевском районах. Ограничение распространяется на следующие трассы:
А-298 «Тамбов — Пенза — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Республикой Казахстан».
Р-22 «Каспий» (подъезд к Саратову).
Р-158 «Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов».
Мера введена до особого распоряжения.
Причиной ограничений стал сильный снегопад и туман, накрывший область 3 января. В некоторых районах видимость на дорогах снизилась до 500 метров, что создаёт опасные условия для движения.
Ольга Сергеева