Три федеральные автотрассы закрыты для большегрузов из-за непогоды в Саратовской области

Власти Саратовской области ввели временные ограничения движения для большегрузного транспорта на федеральных трассах из-за резкого ухудшения погоды.

Ограничения, которые начали действовать с 15:00 3 января, касаются грузового и маршрутного транспорта в Балашовском, Петровском и Ртищевском районах. Ограничение распространяется на следующие трассы:

А-298 «Тамбов — Пенза — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Республикой Казахстан».

Р-22 «Каспий» (подъезд к Саратову).

Р-158 «Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов».

Мера введена до особого распоряжения.

Причиной ограничений стал сильный снегопад и туман, накрывший область 3 января. В некоторых районах видимость на дорогах снизилась до 500 метров, что создаёт опасные условия для движения.

Ольга Сергеева