Панков рассказал о значении новой поликлиники для отдалённого района Саратовской области

В Озинском районе Саратовской области открыта современная поликлиника.

Депутат Государственной Думы Николай Панков сообщил о завершении строительства новой поликлиники в Озинском районе. Как отметил парламентарий, объект был возведён и оснащён благодаря активному содействию председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Панков подчеркнул, что первоначальный проект Минздрава предполагал лишь здание с лабораторией для забора крови. Благодаря поддержке теперь жители района получили доступ к технологичному медицинскому центру, что позволит им получать квалифицированную помощь, не выезжая за пределы района. По словам депутата, современное учреждение также поможет привлечь новых специалистов и будет обслуживать пациентов из соседних районов.

Кроме того, Панков напомнил, что помощь приграничному Озинскому району носит комплексный характер. Помимо поликлиники, здесь реализуются проекты по благоустройству дворов, строительству тротуаров и бассейна, а также введено бесплатное питание в школах и детских садах.

Алиса Эай