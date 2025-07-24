Три грузовых локомотива поступили в эксплуатационное локомотивное депо

В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» в эксплуатационное локомотивное депо Ершов поступили три новых тепловоза серии 2ТЭ25КМ.

Новые грузовые двухсекционные тепловозы произведены на Брянском машиностроительном заводе. У них высокие коэффициент использования мощности двигателя и сцепной вес, что позволяет увеличить средний вес поезда и снизить эксплуатационные расходы.

В каждом тепловозе серии 2ТЭ25КМ созданы комфортные и безопасные условия труда. Кабина оборудована системой кондиционирования воздуха, автономным обогревателем, бытовым холодильником, микроволновой печью, биотуалетом.

Для защиты локомотивной бригады предусмотрена система пассивной безопасности.