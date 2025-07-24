На дороге Красноармейск – Некрасово уложен первый слой асфальтобетона

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» подрядчик (ООО «Автобан») приступил к финальным этапам ремонта 11-километрового участка дороги. Готовность объекта превышает 65% при плановом завершении к сентябрю 2026 года.
Технология работ:
Холодная регенерация – восстановление основания дороги;
Укладка трёхслойного покрытия:
- Асфальтогранулобетон (АГБ) – базовый слой;
- Выравнивающий слой;
- Верхний финишный слой (предстоит нанести).
- Дорога соединяет Красноармейск с тремя сёлами, где проживают 2,7 тыс. человек. Ранее сельчане неоднократно жаловались на её состояние.
В Саратовской области ремонтируют 57 региональных дорог, 19 из них завершат в 2026 году.