На дороге Красноармейск – Некрасово уложен первый слой асфальтобетона

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» подрядчик (ООО «Автобан») приступил к финальным этапам ремонта 11-километрового участка дороги. Готовность объекта превышает 65% при плановом завершении к сентябрю 2026 года.

Технология работ:

Холодная регенерация – восстановление основания дороги;

Укладка трёхслойного покрытия:

Асфальтогранулобетон (АГБ) – базовый слой;

Выравнивающий слой;

Верхний финишный слой (предстоит нанести).



Дорога соединяет Красноармейск с тремя сёлами, где проживают 2,7 тыс. человек. Ранее сельчане неоднократно жаловались на её состояние.

В Саратовской области ремонтируют 57 региональных дорог, 19 из них завершат в 2026 году.