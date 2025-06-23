Три поезда через Саратов задерживаются из-за смертельного ДТП

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Новости Саратова
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Фото: iz.ru

Сегодня на железнодорожном переезде в Казахстане, между станциями Сайхин и Равнинный, произошло смертельное ДТП.

Водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся поездом, сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги.

Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, после чего загорелся локомотив. Водитель грузовика погиб. Члены локомотивной бригады не пострадали и в медицинской помощи не нуждались.

Из-за аварии задерживаются три пассажирских поезда, следующих через Саратов:

  • №148 Нижневартовск – Астрахань,
  • №6 Москва – Астрахань,
  • №5 Астрахань – Москва.