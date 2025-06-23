Три поезда через Саратов задерживаются из-за смертельного ДТП

Сегодня на железнодорожном переезде в Казахстане, между станциями Сайхин и Равнинный, произошло смертельное ДТП.
Водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся поездом, сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги.
Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, после чего загорелся локомотив. Водитель грузовика погиб. Члены локомотивной бригады не пострадали и в медицинской помощи не нуждались.
Из-за аварии задерживаются три пассажирских поезда, следующих через Саратов:
- №148 Нижневартовск – Астрахань,
- №6 Москва – Астрахань,
- №5 Астрахань – Москва.