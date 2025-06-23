На стадионе «Локомотив» стартовал региональный этап фестиваля ГТО среди школьников

22 команды со всей области собрались, чтобы побороться за право войти в сборную Саратовской области и представить регион на Всероссийском финале в «Артеке».
Программа соревнований включает:
- Бег на короткие и длинные дистанции
- Плавание
- Подтягивания на перекладине
- Наклоны вперед
- Отжимания
- Стрельбу
С напутственными словами к участникам обратились министр спорта области Олег Дубовенко и заместитель министра образования Михаил Попов.
Победители регионального этапа представят Саратовскую область на всероссийских соревнованиях осенью 2025 года.