На стадионе «Локомотив» стартовал региональный этап фестиваля ГТО среди школьников

От
Новости Саратова
-
0
1

22 команды со всей области собрались, чтобы побороться за право войти в сборную Саратовской области и представить регион на Всероссийском финале в «Артеке».

Программа соревнований включает:

  • Бег на короткие и длинные дистанции
  • Плавание
  • Подтягивания на перекладине
  • Наклоны вперед
  • Отжимания
  • Стрельбу


С напутственными словами к участникам обратились министр спорта области Олег Дубовенко и заместитель министра образования Михаил Попов.

Победители регионального этапа представят Саратовскую область на всероссийских соревнованиях осенью 2025 года.