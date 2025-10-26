Три женщины пострадали в ДТП «Лады» с грузовиком под Саратовом

В Балашове Саратовской области 24 октября зафиксировано серьезное ДТП с тремя пострадавшими.

Авария произошла в 12:31 на Саратовском шоссе у дома № 6, где столкнулись грузовик MAN и легковой автомобиль «Лада Гранта».

По информации службы спасения, для освобождения одной из пострадавших — женщины 1996 года рождения — спасателям потребовалось использовать специальное гидравлическое оборудование. После деблокирования ее госпитализировали вместе с еще двумя женщинами из легкового автомобиля.

ГАИ сообщает, что за рулем «Гранты» находилась женщина 1996 года рождения, а грузовиком управлял мужчина 1979 года рождения. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ольга Сергеева