В Энгельсе по обращениям жителей обустроят пешеходный проход на Менделеева

Глава Энгельсского района Максим Леонов отреагировал на жалобы жителей микрорайона Химиков на затрудненное движение из-за земляных работ на улице Менделеева.

В ходе традиционного объезда территории в выходные дни он лично посетил строительную площадку и обсудил проблему с подрядчиком.

«На следующей неделе здесь будет обустроен безопасный проход от пешеходного перехода в сторону гаражного кооператива, удобный для использования в любую погоду», — сообщил Леонов, добавив, что это позволит минимизировать неудобства для жителей поселка во время проведения строительных работ.

Ольга Сергеева